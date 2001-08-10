Тихоокеанское
информационное агентство
7 Февраля 2020
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17:30, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Мобильник в нижнем белье спрятала заключенная на Сахалине

Мобильник в нижнем белье спрятала заключенная на Сахалине
Сотрудники сахалинской исправительной колонии №1 нашли у заключенной спрятанные в нижнем белье сотовый телефон, а также комплектующие, обеспечивающие его работу. Это случилось накануне, 5 февраля, когда осужденная вернулась из медицинского учреждения.
 
«Таким образом, в ходе четких и слаженных действий сотрудников учреждения была пресечена попытка доставки на территорию участка колонии - поселения запрещенных к хранению и использованию осужденными предметов. Это позволило не допустить осужденными нарушения установленного порядка отбывания наказания, в том числе преступлений и правонарушений. По данному факту проводится проверка», - добавили в пресс-службе областного управления ФСИН.

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