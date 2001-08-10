Сахалинец пытался запустить свою машину с помощью чужих аккумуляторов

Поронайские следователи завершили производство по уголовному делу, возбужденному в отношении 36-летнего местного жителя. Он обвиняется в краже.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального УМВД, мужчина приехал в гости к своему товарищу, проживающему в селе Гастелло. Во дворе дома он не смог запустить свой автомобиль, так как "сел" аккумулятор. Будучи нетрезвым, он решил снять аккумулятор с другой машины.

Около 10 часов вечера злоумышленник пришел на улицу Заречную в Гастелло, и около одного из домов увидел припаркованный грузовик. При помощи плоскогубцев он снял два аккумулятора общей стоимостью 10 тысяч рублей и перетащил их к своему авто.

Установив по очереди похищенные аккумуляторы, он так и не смог запустить машину, поэтому спрятал комплектующие в кустах. В этот же день по "горячим следам" он был задержан полицейскими.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.