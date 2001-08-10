Южносахалинка познакомилась с мужчиной и обокрала его

В полицию Южно-Сахалинска обратился 45-летний местный житель. Мужчина сообщил, что украли мобильный телефон, где в чехле находилась банковская карта. Позже с нее были сняты 50 тысяч рублей.

Оперативники установили личность злоумышленницы. Ей оказалась 41-летняя южносахалинка, ранее судимая за кражи.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, несколько дней назад потерпевший познакомился с подозреваемой. Они зашли вместе в магазин, где мужчина расплатился картой. Злоумышленница запомнила пароль и приметила, куда мужчина положил карту. Позже она попросила у него якобы позвонить, вышла с ним из магазина и не вернулась. В ближайшем банкомате она обналичила 50 тысяч рублей, которые потратила на свои нужны.

Похищенные карта и телефон были изъяты и будут возвращены законному владельцу.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.