Тихоокеанское
информационное агентство
12 Февраля 2020
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14:40, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец украл деньги с кассы магазина, брызнув в лицо продавцу перцовой смесью

Сахалинец украл деньги с кассы магазина, брызнув в лицо продавцу перцовой смесью

Неизвестный мужчина украл выручку из кассы одного из магазинов в Южно-Сахалинске и распылил в лицо работнику перцовый баллончик. Об этом полицейским областного центра накануне рассказала 50-летняя продавец этой же торговой точки.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном УМВД, женщина сообщила, что в магазин ворвался неизвестный. Он прыснул ей в лицо из перцового баллончика, после чего похитил из кассового аппарата выручку в размере 15 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 29-летний житель Макарова. Он скрывался в квартире своего знакомого. Наличные злоумышленник успел потратить.

Возбуждено уголовное дело.

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