Тихоокеанское
информационное агентство
12 Февраля 2020
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13:04, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Мужчина пытался провести на Курилы наркотики в музыкальной колонке

Сахалинские пограничники пресекли попытку ввоза наркотических средств на территорию островного региона посредствам канала морского судоходства. Об этом сообщает пресс-служба областного пограничного управления.

- Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий на одном из транспортных судов, прибывшем из Приморья в морской терминал Южно-Курильска, выявлена крупная партия гашишного масла. Наркотические средства находились в вакуумной упаковке и были скрыты внутри музыкальной колонки. Владелец незаконного товара был задержан с поличным при его получении, - отметили в ведомстве.

Как выяснилось позже, задержанный гражданин ранее неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ, а также за кражу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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