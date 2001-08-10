Мужчина пытался провести на Курилы наркотики в музыкальной колонке

Сахалинские пограничники пресекли попытку ввоза наркотических средств на территорию островного региона посредствам канала морского судоходства. Об этом сообщает пресс-служба областного пограничного управления.

- Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий на одном из транспортных судов, прибывшем из Приморья в морской терминал Южно-Курильска, выявлена крупная партия гашишного масла. Наркотические средства находились в вакуумной упаковке и были скрыты внутри музыкальной колонки. Владелец незаконного товара был задержан с поличным при его получении, - отметили в ведомстве.

Как выяснилось позже, задержанный гражданин ранее неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ, а также за кражу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.