Охинец лишился денег и имущества после визита к нему в гости девушки

Житель Охи обратился в полицию и сообщил, что у него пропали четыре тысячи рублей, сотовый телефон и банковская карта, с которой неизвестные сняли более 54 тысяч рублей, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Сотрудники полиции установили личности причастных к хищению. Ими оказались две местные жительницы. Одной девушке 25 лет, а другой 19. Ранее сахалинок привлекали к уголовной ответственности.

Одна из подозреваемых была в гостях у потерпевшего. Когда она уходила, то прихватила его банковскую карту и телефон, чтобы 60-летний мужчина не смог получать СМС-сообщения.

"Затем, уже вместе с подругой они в местных магазинах совершали покупки по карте, на которой установлена бесконтактная система оплаты, потратив более 54 тысяч рублей", - рассказали в УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.