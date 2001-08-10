Житель Южно-Сахалинска обокрал таксиста больше чем на 26 тысяч рублей

В полицию Южно-Сахалинска обратился 63-летний местный житель. Заявитель сообщил, что работает в такси. Накануне ему поступил заказ проехать к одному из домов по проспекту Мира, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное УМВД.

- Клиент попросил купить по дороге коньяк для подарка начальнику, а также перевести деньги на счет с помощью банкомата. Средства ему пообещали вернуть наличными сразу по приезду на указанный адрес. Заявитель поверил заказчику и исполнил его просьбу. Однако, когда водитель приехал на место, выяснилось, что такси не вызывал, а телефон злоумышленника был отключен. Сумма ущерба составила 26 500 рублей, - сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.