ОПГ, распространявшую "синтетику", ликвидировали на Сахалине
Сахалинские следователи закончили расследование ряда уголовных дел в отношении группы лиц, занимавшихся сбытом синтетических наркотиков. Фигурантами являются три человека. В том числе, обвиняемым инкриминируется легализация денег, незаконно полученных от наркобизнеса.
Оперативники установили, что злоумышленники организовали сеть сбыта "синтетики" на территории островного региона. Один из них получал партию наркотиков на «реализацию», а еще двое занимались их фасовкой, распределением по тайникам-закладкам и дальнейшей продажей, рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Чтобы замаскировать прибыль, злоумышленники получали оплату криптовалютой. Затем совершали ряд финансовых операций, при которых преобразовывали электронную валюту в фиатные деньги и выводили их на банковские карты под видом обычных переводов. Таким способом обвиняемым удалось извлечь доход от противоправной деятельности на общую сумму около 1,5 миллиона рублей.
- При задержании злоумышленников полицейские обнаружили в квартирах и тайниках наркотические средства, подготовленные к сбыту. Также при обысковых мероприятиях оперативниками были изъяты компьютеры и банковские карты, на которые подозреваемые выводили деньги, полученные от сбыта запрещенных веществ, - отметили в ведомстве.
В настоящий момент следствием собрана исчерпывающая база доказательств.
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