Знакомый из Интернета украл у сахалинки украшения на 114 тысяч рублей
В полицию Поронайска с заявлением о краже обратилась 22-летняя местная жительница.
Девушка рассказала, что познакомилась в Интернете с молодым человеком, который приехал на Сахалин на заработки. После недолгого общения они решили жить вместе. Мужчина переехал в ее квартиру.
Спустя месяц, когда потерпевшая была на работе, он позвонил ей и сказал, что срочно уезжает на работу в село Рощино (Приморский край). Вернувшись вечером домой, девушка обнаружила пропажу золотых изделий на общую сумму 114 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска начали работу по установлению личности злоумышленника. Оказалось, что потерпевшая знала только имя сожителя, документов его не видела. Полицейские выяснили, что подозреваемый никогда не числился и не работал на предприятиях, о которых говорил заявительнице.
В результате оперативно-розыскных мероприятий гражданин был задержан оперативниками в Корсакове и доставлен в отдел полиции для разбирательства, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
Злоумышленник продал похищенные украшения третьим лицам за 5 тысяч рублей. Вырученные деньги потратил по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное.
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