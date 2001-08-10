Южносахалинец украл со стройки катушки на 368 тысяч рублей

В дежурную часть полиции Южно-Сахалинска с заявлением о краже обратился сотрудник одной из местных строительных фирм. Мужчина сообщил, что неизвестные украли со стройки медные катушки стоимостью 368 тысяч рублей.

Как сообщают ТИА "Острова" в пресс-службе регионального УМВД России, при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже причастен 33-летний житель областного центра.

Установлено, что он проник на территорию стройки, погрузил катушки на свою машину и вывез. Краденое мужчина успел сдать на металлолом, а полученные деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража, совершенная в крупном размере». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.