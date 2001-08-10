Тихоокеанское
информационное агентство
19 Февраля 2020
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11:04, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Гараж в Охе потушили пожарные

Сообщение о возгорании гаража поступило диспетчеру охинского пожарно-спасательного гарнизона 17 февраля в 6:09.
 
По сообщению пресс-службы главного управления МЧС России по Сахалинской области, строение горело на улице Школьной. Первый расчет прибыл через 7 минут. К моменту приезда подразделения наблюдалось горение строения на общей площади 90 кв. метров. 
 
Пожар локализовали 7:15, а в 7:54 полностью ликвидирован. В тушении было задействовано 8 человек и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются

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