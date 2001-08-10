Гараж в Охе потушили пожарные

Сообщение о возгорании гаража поступило диспетчеру охинского пожарно-спасательного гарнизона 17 февраля в 6:09.

По сообщению пресс-службы главного управления МЧС России по Сахалинской области, строение горело на улице Школьной. Первый расчет прибыл через 7 минут. К моменту приезда подразделения наблюдалось горение строения на общей площади 90 кв. метров.