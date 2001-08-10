Двое сахалинцев избили и ограбили жителя Калининграда
Сахалинские полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на жителя Калининграда.
Как сообщают ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, в середине января в дежурную часть линейного управления МВД России по Калининградской области поступило сообщение от 40-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что в конце декабря прошлого года он находился на заработках в Невельском районе. В один из дней на него напали неизвестные лица и похитили 300 тысяч японский йен и более 250 тысяч рублей.
Калининградские полицейские направили оперативный запрос в Сахалинскую область. Они попросили помочь установить личности злоумышленников. Невельские следователи возбудили уголовное дело. Для оперативного сопровождения в портовый город также прибыли сотрудники Управления уголовного розыска областного УМВД.
Сахалинские полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей. Одному из них 30 лет, второму - 27.
Полицейские получили оперативную информацию о том, что подозреваемые передвигаются на личном автомобиле. Благодаря слаженной работе оперативников угрозыска и бойцов СОБР регионального управления Росгвардии машину злоумышленников заблокировали, а их самих задержали.
«В ходе предварительного следствия установлено, что потерпевший работал на судне. Его корабль пришвартовался в Невельске. Когда заявитель вышел из порта, к нему подъехала иномарка. Из нее вышли двое злоумышленников. Они пригласили заявителя сесть в машину, чтобы обсудить какие-то дела. Мужчина, не подозревая ничего плохого, выполнил просьбу подозреваемых», - рассказывают в сахалинской полиции.
Потерпевшего привезли в один из немноголюдных районов райцентра, силой вытащили из машины, избили и потребовали отдать все деньги, какие у него были при себе. Опасаясь за свою жизнь, мужчина отдал им 300 тысяч японских йен. Подозреваемым этого оказалось мало, и они забрали у потерпевшего мобильный телефон. При помощи функции мобильный банк, они перевели себе еще 250 тысяч рублей, а потом бросили потерпевшего и скрылись.
Похищенные деньги злоумышленники потратили.
По данному факту следственным отделом ОМВД России по Невельскому городскому округу возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный в крупном размере". Подозреваемых заключили под стражу.
«Уважаемые граждане, если вы пострадали от действий данных лиц, просьба сообщить по телефонам: 780-720 или 8-914-088-33-30. Анонимность гарантируется», - обращаются к сахалинцам в УМВД России по Сахалинской области.
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