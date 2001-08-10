Больше 100 млн рублей задолжали сахалинские предприятия за топливо

В Сахалинской области после вмешательства прокуратуры муниципальными предприятиями погашена задолженность перед субъектами бизнеса за поставленное топливо в размере 101 млн рублей.

Холмской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения прав предпринимателей при исполнении муниципальных контрактов.

Установлено, что муниципальные ресурсоснабжающая организация «Тепло», «Тепловые сети» и «Искра» не исполнили перед контрагентами обязательства по оплате поставленного им твердого топлива.

В связи с этим, в отношении должностных лиц муниципальных предприятий возбуждены дела об административном правонарушении.

Руководителям предприятий внесены представления.

После их рассмотрения задолженность по договорам поставки твердого топлива в размере 101 млн рублей полностью погашена, сообщили ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.