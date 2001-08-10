Жителя Костромского нашли мертвым в его квартире

Холмский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области проводит процессуальную проверку по факту смерти 46-летнего жителя села Костромское. Тело мужчины обнаружили в квартире, в которой он жил.

Причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинского исследования.

Как сообщают в областном следкоме, проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.