Тихоокеанское
информационное агентство
19 Февраля 2020
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11:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жителя Костромского нашли мертвым в его квартире

Холмский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области проводит процессуальную проверку по факту смерти 46-летнего жителя села Костромское. Тело мужчины обнаружили в квартире, в которой он жил.

Причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинского исследования.

Как сообщают в областном следкоме, проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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