Грибы чаги пытался вывезти с Сахалина гражданин Южной Кореи

8 килограммов сушеных грибов гражданин республики Корея пытался вывезти с Сахалина на родину без документов в ноябре 2019 года. Проведенная экспертиза подтвердила, что растительное сырье является фрагментами грибов чаги, попадающих под особый порядок перемещения.

Сахалинская таможня возбудила дела об административных правонарушениях по фактам недекларирования товаров и несоблюдения запретов и ограничений на их вывоз. Статьями предусмотрен штраф, не исключена конфискация товара, сообщили ТИА "Острова" в региональной таможне.

Справка. Гриб чага (или березовый гриб), используемый в лекарственных целях, попадает под особый порядок перемещения через границу. Вывоз физическими лицами диких живых животных и (или) дикорастущих растений в качестве товаров для личного пользования осуществляется при наличии заключения (разрешительного документа). Соответствующее разрешение выдается Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзором). При этом в качестве товаров для личного пользования разрешается вывозить не более 3 экземпляров одного вида растений или животных.