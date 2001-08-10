Грибы чаги пытался вывезти с Сахалина гражданин Южной Кореи
8 килограммов сушеных грибов гражданин республики Корея пытался вывезти с Сахалина на родину без документов в ноябре 2019 года. Проведенная экспертиза подтвердила, что растительное сырье является фрагментами грибов чаги, попадающих под особый порядок перемещения.
Сахалинская таможня возбудила дела об административных правонарушениях по фактам недекларирования товаров и несоблюдения запретов и ограничений на их вывоз. Статьями предусмотрен штраф, не исключена конфискация товара, сообщили ТИА "Острова" в региональной таможне.
Справка. Гриб чага (или березовый гриб), используемый в лекарственных целях, попадает под особый порядок перемещения через границу. Вывоз физическими лицами диких живых животных и (или) дикорастущих растений в качестве товаров для личного пользования осуществляется при наличии заключения (разрешительного документа). Соответствующее разрешение выдается Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзором). При этом в качестве товаров для личного пользования разрешается вывозить не более 3 экземпляров одного вида растений или животных.
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