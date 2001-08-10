Тихоокеанское
информационное агентство
19 Февраля 2020
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15:22, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Братья организовали притон в Южно-Сахалинске

Следственным управлением УМВД России по Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 34 и 39-летнего жителей областного центра. Мужчин обвиняют в организации притона.

Установлено, что сахалинцы - братья. Они в обмен на наркотики предоставляли свою квартиру зависимым людям для изготовления и употребления запрещенных к обороту веществ.

На момент задержания в квартире помимо хозяев были еще люди. В комнатах нашли шприцы, посуду с остатками наркосодержащих средств, а также предметы и приспособления, предназначенные для изготовления наркотиков кустарным способом.

"Проведенная в дальнейшем экспертиза показала, что вышеуказанные граждане готовили дезоморфин, помимо этого были обнаружены остатки синтетических наркотиков. У всех лиц, находившихся в квартире, в результате медицинского освидетельствования было установлено наркотическое опьянение", - сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области. 

Уголовное дело направлено в суд для вынесения приговора.

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