Сахалинского наркомана приговорили к реальному сроку за прогулы исправительных работ

37-летнего жителя пгт. Ноглики обвинили в незаконном приобретении и хранении накотиков. Осужденному назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства.

Отбывая наказание в организации в должности грузчика, в течение месяца, мужчина допустил прогул, за что ему объявили письменное предупреждение о возможности замены наказания. Несмотря на предупреждение, осужденный прогулял еще пять дней, после чего его уволили.

Из-за того, что осужденный допустил злостное уклонение от отбывания наказания, ему заменили исправительные работы на лишение свободы.

Теперь он проведет 3 месяца 14 дней в колонии-поселении, сообщили ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области. Постановление суда вступило в законную силу.