Тихоокеанское
информационное агентство
21 Февраля 2020
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14:04, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Бойцы СОБР вскрыли металлическую дверь подпольного казино в Южно-Сахалинске

Бойцы СОБР вскрыли металлическую дверь подпольного казино в Южно-Сахалинске

Сотрудниками УМВД при силовой поддержке Росгвардии пресечена деятельность подпольного игорного заведения в Южно-Сахалинске.

Ранее оперативникам поступила информация, что в одном из помещений незаконно организованы азартные игры.

Прибывшие на место сотрудники полиции совместно с бойцами СОБР вскрыли металлическую дверь и проникли в помещение.

В ходе дальнейшего разбирательства установлено, что двое граждан 34-х и 44-х лет организовали подпольное игорное заведение.

"В ходе осмотра места происшествия и обысков изъяты системные блоки на которых были предустановлены азартные игры, средства, мобильные телефоны, денежные средства, бухгалтерские документы и иные доказательства, изобличающие подозреваемых в совершении противоправного деяния. Игровое оборудование помещено на ответственное хранение", - сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Возбуждено уголовное дело.

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