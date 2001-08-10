Тихоокеанское
информационное агентство
21 Февраля 2020
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17:03, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Больше 30 граммов марихуаны изъяли у сахалинца в Стародубском

Больше 30 граммов марихуаны изъяли у сахалинца в Стародубском

Сотрудники полиции Долинска задержали 44-летнего жителя села Стародубское. Инцидент произошел 19 февраля. Мужчину подозревают в незаконном хранении наркотиков.

При досмотре сахалинца полицейские обнаружили при нем сверток с веществом растительного происхождения со специфическим запахом.

Изъятое напраили на исследование. Эксперт дал заключение, что вещество является наркотиком канабисной группы - марихуаной. Общая масса запрещенного к обороту вещества составила 31,1 грамма.

Подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

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