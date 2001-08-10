Больше 30 граммов марихуаны изъяли у сахалинца в Стародубском
Сотрудники полиции Долинска задержали 44-летнего жителя села Стародубское. Инцидент произошел 19 февраля. Мужчину подозревают в незаконном хранении наркотиков.
При досмотре сахалинца полицейские обнаружили при нем сверток с веществом растительного происхождения со специфическим запахом.
Изъятое напраили на исследование. Эксперт дал заключение, что вещество является наркотиком канабисной группы - марихуаной. Общая масса запрещенного к обороту вещества составила 31,1 грамма.
Подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
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