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11:22, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Новоалександровске потушили пожар в одноэтажном частном доме
Сообщение о том, что в Новоалександровске на улице Институтской произошел пожар в одноэтажном частном доме, поступило диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона 20 февраля в 15:46.
Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 6 минут. На тот момент горела пристройка к дому на общей площади 40 кв. метров.
Пожар локализовали 16:01, а в 17:17 полностью ликвидировали. В тушении были задействованы 8 человек и 3 единицы техники.
Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
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