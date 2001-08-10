В Новоалександровске потушили пожар в одноэтажном частном доме

Сообщение о том, что в Новоалександровске на улице Институтской произошел пожар в одноэтажном частном доме, поступило диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона 20 февраля в 15:46.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 6 минут. На тот момент горела пристройка к дому на общей площади 40 кв. метров.

Пожар локализовали 16:01, а в 17:17 полностью ликвидировали. В тушении были задействованы 8 человек и 3 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.