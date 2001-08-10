Сахалинец продал чужих животных с фермы

В ноябре минувшего года в полицию Южно-Сахалинска обратился местный житель и сообщил, что на территории фермерского хозяйства, где он работает, произошли две кражи. Работник фермы не досчитался домашнего скота на 150 тысяч рублей. Также у него пропал сотовый телефон, который он оставлял заряжаться в одном из помещений.

По данному факту было возбуждено два уголовных дела.

Сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 25-летний ранее неоднократно судимый житель Корсаковского района. Как оказалось, подозреваемый тоже работал разнорабочим на ферме. В один из дней, пока его начальник отсутствовал, к воротам подъехал автомобиль, в котором находились неизвестные граждане. Один из них спросил, имеются ли у них животные на продажу, на что подозреваемый ответил положительно и продал животных с фермы за 20 тысяч рублей. После, злоумышленник взял телефон, который оставил заряжаться потерпевший и скрылся. Впоследствии он сдал похищенный гаджет в ломбард за 4 тысячи рублей, а деньги потратил по своему усмотрению.

Подозреваемый дал признательные показания. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.