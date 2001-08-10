Тихоокеанское
информационное агентство
26 Февраля 2020
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12:04, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Ногликах пешехода сбил пьяный водитель

ДТП произошло в Ногликах 23 февраля в девять часов вечера.
 
Как сообщают ТИА "Острова" в УГИБДД Сахалинской области, 30-летний нетрезвый водитель, управляя автомобилем Toyota Mark II, двигался на север по улице Академика Штернберга.
 
В районе дома № 1а автомобилист не справился с управлением и сбил пешехода, который, по предварительным данным, переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.
 
В результате ДТП 34-летний мужчина получил телесные повреждения.
 
По данному факту проводится проверка.

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