Дорогие кроссовки украл из павильона южносахалинец

Полицейские Южно-Сахалинска задержали 26-летнего, ранее неоднократно судимого местного жителя. Его подозревают в кражах.

Установлено, что в середине февраля он был в одном из торговых центров Южно-Сахалинска. Мужчина зашел в павильон одежды, где увидел кроссовки стоимостью более 20 тысяч рублей. Подозреваемый пошел с ними в примерочную.

"При помощи подручных инструментов южносахалинец снял с них антикражное устройство, затем спрятал в рюкзак и покинул помещение. Затем злоумышленник проследовал в соседний магазин, откуда похитил духи стоимостью более 2 тысяч рублей", - сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Краденное подозреваемый хранил у себя дома, пока не был задержан сотрудниками полиции. Вещи изъяты и переданы владельцам.

По данному факту возбуждено уголовное дело.