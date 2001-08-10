Тихоокеанское
информационное агентство
26 Февраля 2020
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15:04, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Конверт с крупной суммой украла сахалинка у своего знакомого

Следственным отделом Поронайска завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 36-летней местной жительницы. Ее обвинили в краже.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что в ноябре минувшего года обвиняемая с компанией друзей пришла в гости к своему знакомому. В ходе застолья фигурантка заметила, что из кармана его куртки, которая висела в коридоре, виден бумажный конверт. Гостья предположила, что в нем могут находиться деньги и решила похитить его. Тогда она незаметно вытащила чужую вещь и спрятала во внутреннем кармане своего пальто. Немного позже потерпевший обнаружил пропажу конверта, в котором, как оказалось, находились 75 тысяч рублей, и обратился в полицию.

В ходе следствия сахалинка раскаялась в содеянном и пообещала возместить ущерб заявителю.

Уголовное дело направлено в суд.

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