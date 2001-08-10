Сахалинец возместит материальный ущерб своему знакомому за травму головы
Судом Углегорска признан виновным 25-летний местный житель. Он причинил умышленный легкий вред здоровью.
Судом установлено, что 11 октября 2019 года подсудимый, встретив на улице города своего знакомого, из чувств личной неприязни, умышленно ударил его стеклянной бутылкой по голове, причинив закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга, расцениваемую как легкий вред здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья не свыше трех недель (не более 21 дня).
Из-за полученных травм потерпевший находился на лечении в медицинском учреждении, за которое Территориальным фондом обязательного медицинского страхования было затрачено 27 909 рублей.
Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы, а также удовлетворил гражданский иск прокурора, взыскав с виновного денежные средства, затраченные на лечение потерпевшего.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
12:14 19 Февраля Жилого комплекса с гостиницей на склоне «Горного воздуха» не будет
14:32 19 Февраля Очистные сооружения впервые появятся в Поронайске
15:03 20 Февраля Церемония закрытия этапа Кубка мира пройдет в Южно-Сахалинске
09:32 20 Февраля Три долгожителя Поронайска отметили юбилей на этой неделе
10:20 31 Января Три новые школы сдадут в Южно-Сахалинске этим летом
16:16 31 Января Сфера туризма принесла в областной бюджет 650 млн рублей за прошлый год
15:17 28 Января Годовщину снятия блокады Ленинграда отметили на Сахалине
- 10:36 12 Февраля Больше 600 островных семей подали заявку на получение ипотеки под 2%
Выбор редакции
- 12:13 14 Февраля Островных госслужащих обучат проектной деятельности по международным стандартам
- 09:57 14 Февраля Новый асфальт появится на дорогах и улицах планировочных районов Южно-Сахалинска
- 12:48 13 Февраля Средняя ставка по ипотечным кредитам обновила исторический минимум на Сахалине
- 10:36 12 Февраля Больше 600 островных семей подали заявку на получение ипотеки под 2%
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:05 10 Февраля Горный курорт хотят обустроить недалеко от аэропорта Курильска
- 12:46 22 Января Десять масштабных проектов планируют воплотить в жизнь в Сахалинской области
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?