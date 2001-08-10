Сахалинец возместит материальный ущерб своему знакомому за травму головы

Судом Углегорска признан виновным 25-летний местный житель. Он причинил умышленный легкий вред здоровью.

Судом установлено, что 11 октября 2019 года подсудимый, встретив на улице города своего знакомого, из чувств личной неприязни, умышленно ударил его стеклянной бутылкой по голове, причинив закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга, расцениваемую как легкий вред здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья не свыше трех недель (не более 21 дня).

Из-за полученных травм потерпевший находился на лечении в медицинском учреждении, за которое Территориальным фондом обязательного медицинского страхования было затрачено 27 909 рублей.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы, а также удовлетворил гражданский иск прокурора, взыскав с виновного денежные средства, затраченные на лечение потерпевшего.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области.