Жителя Углегорска осудили на 1,5 года за приобретение и хранение наркотиков

Вступил в силу приговор Углегорского городского суда в отношении 34-летнего жителя города. Его обвинили в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков в крупном размере.

Суд установил, что в сентябре 2019 года подсудимый, после предварительной договоренности через Интернет с неустановленным лицом, получил посылку с наркотическим средством, заплатив за нее 14 тысяч рублей. Наркотики подсудимый хранил при себе, употребить их не успел, так как они были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу, сообщили ТИА "Острова" в областной прокуратуре.