Сахалинец передал мошеннику предоплату за несуществующую квартиру
Сотрудники полиции Корсаковского района задержали подозреваемого в мошенничестве 25-летнего местного жителя.
Как сообщают ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, ранее в дежурную часть полиции обратился мужчина. Он сообщившил, что обманом у него похитили 10 тысяч рублей.
«Мужчина рассказал, что искал съемное жилье. Один малознакомый молодой человек предложил снять квартиру у него, а если потерпевший согласится, то ему еще по заниженной стоимости продадут новую стиральную машину. Потерпевшего заинтересовало это предложение и, даже не осмотрев жилплощадь, он отдал предоплату в 10 тысяч рублей. После передачи денег арендодатель сразу перестал выходить на связь и ключи от квартиры так и не отдал. Поняв, что стал жертвой обмана, гражданин обратился в правоохранительные органы», - рассказывают в сахалинской полиции.
Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность злоумышленника. Выяснилось, что никакой квартиры и бытовой техники в собственности у него нет, а незаконно присвоенные средства он в тот же вечер потратил.
По данному факту следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
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