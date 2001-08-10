Сахалинец передал мошеннику предоплату за несуществующую квартиру

Сотрудники полиции Корсаковского района задержали подозреваемого в мошенничестве 25-летнего местного жителя.

Как сообщают ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, ранее в дежурную часть полиции обратился мужчина. Он сообщившил, что обманом у него похитили 10 тысяч рублей.

«Мужчина рассказал, что искал съемное жилье. Один малознакомый молодой человек предложил снять квартиру у него, а если потерпевший согласится, то ему еще по заниженной стоимости продадут новую стиральную машину. Потерпевшего заинтересовало это предложение и, даже не осмотрев жилплощадь, он отдал предоплату в 10 тысяч рублей. После передачи денег арендодатель сразу перестал выходить на связь и ключи от квартиры так и не отдал. Поняв, что стал жертвой обмана, гражданин обратился в правоохранительные органы», - рассказывают в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность злоумышленника. Выяснилось, что никакой квартиры и бытовой техники в собственности у него нет, а незаконно присвоенные средства он в тот же вечер потратил.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».