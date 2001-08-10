Холмчанку подозревают в сокрытии более 17 млн рублей от налогов
Холмским следком возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из МУП ЖКХ.
По версии следствия, подозреваемая, в период с ноября 2018 года по сентябрь 2019 года осуществляла руководство предприятием.
"Она знала, что в связи с неисполнением требований об уплате налогов и страховых взносов налоговым органом в целях принудительного взыскания недоимки на расчетный счет организации выставлены инкассовые поручения. При зачислении на него денежных средств они подлежат списанию в счет погашения имеющейся задолженности", - сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе областного следкома.
Установлено, желая избежать этого, женщина вывела из-под механизма принудительного взыскания денежные средства в сумме более 17 миллионов рублей, направив их на текущие расходы предприятия.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
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