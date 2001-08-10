Тихоокеанское
информационное агентство
28 Февраля 2020
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Штраф 230 тысяч рублей заплатит тымовчанин за пьяную езду
10:12, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Штраф 230 тысяч рублей заплатит тымовчанин за пьяную езду

Приговором Тымовского районного суда 31-летний местный житель признан виновным за управление транспортным средством в состоянии опьянения. 

Суд установил, что подсудимый, будучи подвергнутым  административному наказанию за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, вновь управлял машиной пьяным.

С учетом позиции государственного обвинителя и личности виновного суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 230 000 рублей с лишением права управления транспортным средством на 2 года 6 месяцев. 

Приговор в законную силу не вступил, сообщили ТИА "Острова" в прокуратуре области.

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