Штраф 230 тысяч рублей заплатит тымовчанин за пьяную езду

Приговором Тымовского районного суда 31-летний местный житель признан виновным за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Суд установил, что подсудимый, будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, вновь управлял машиной пьяным.

С учетом позиции государственного обвинителя и личности виновного суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 230 000 рублей с лишением права управления транспортным средством на 2 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил, сообщили ТИА "Острова" в прокуратуре области.