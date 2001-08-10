Холмчанка вопреки отказу перевела полицейскому взятку на его мобильный

Сотрудники холмского отдела экономической безопасности и противодействии коррупции задокументировали факт дачи взятки. В совершении преступления подозревают 45-летнюю местную жительницу. Женщина является индивидуальным предпринимателем.

Ранее полицейские в Томари выявили факт реализации контрафактной одежды и обуви в магазине, принадлежащем подозреваемой.

До этого предприниматель уже неоднократно привлекалась к ответственности за аналогичные нарушения, что послужило основанием для проверки на незаконное использование средств индивидуализации товаров.

Желая избежать ответственности, женщина предложила заместителю руководителя отдела, выявившего факт продажи контрафакта, 50 тысяч рублей за прекращение проверки в отношении нее.

"Сотрудник предупредил гражданку о том, что ее действия являются незаконными и попадают под санкции уголовного законодательства. Несмотря на отказ, позже злоумышленница осуществила денежный перевод на мобильный телефон полицейского. Данный факт дачи взятки был задокументирован сотрудниками полиции", - сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.