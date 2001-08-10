Премии коллег на 600 тысяч рублей присвоила себе сахалинка

Бывшего главного бухгалтера одного из бюджетных учреждений Красногорска Томаринского района подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения.

Ранее полицейским поступила информация, что женщина незаконно присваивает денежные средства своих коллег по работе.

В ходе проверки установлено, что злоумышленница, используя свое служебное положение, начисляла сотрудникам заработную плату и премиальную часть. После чего сообщала, что у организации есть штрафные санкции и премию необходимо вернуть обратно в «кассу».

"Веря подозреваемой на слово, работники выполняли ее указание и возвращали деньги злоумышленнице, которая в свою очередь тратила их по своему усмотрению", - сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Сумму ущерба оценивают почти в 600 тысяч рублей.