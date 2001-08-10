Премии коллег на 600 тысяч рублей присвоила себе сахалинка
Бывшего главного бухгалтера одного из бюджетных учреждений Красногорска Томаринского района подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения.
Ранее полицейским поступила информация, что женщина незаконно присваивает денежные средства своих коллег по работе.
В ходе проверки установлено, что злоумышленница, используя свое служебное положение, начисляла сотрудникам заработную плату и премиальную часть. После чего сообщала, что у организации есть штрафные санкции и премию необходимо вернуть обратно в «кассу».
"Веря подозреваемой на слово, работники выполняли ее указание и возвращали деньги злоумышленнице, которая в свою очередь тратила их по своему усмотрению", - сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
Сумму ущерба оценивают почти в 600 тысяч рублей.
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