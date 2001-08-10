Молодой парень угрожал подростку ножом в Корсакове

Корсаковский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области завершил расследование уголовного дела в отношении 20-летнего уроженца города Покров Владимирской области. Его обвиняют в разбое.

Как сообщили ТИА "Острова" в областном следкоме, по версии следствия, в декабре 2019 года обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, увидел у несовершеннолетнего деньги, которыми юноша расплачивался за товар в магазине.

Нетрезвый подозреваемый пошел за подростком. Мальчик обратил внимание, что его преследует неизвестный. Мальчик позвонил отцу и попросил его встретить. Когда несовершеннолетний подошел к подъезду своего дома, к нему подбежал подозреваемый. Угрожая ножом, он приказал идти вместе с ним в подъезд. В это время вышел отец мальчика и оттолкнул нападающего, злоумышленник скрылся с места происшествия, но его задержали.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.