В Ногликах горел частный жилой двухквартиный дом

Частный жилой двухквартиный дом потушили в Ногликах. Инцидент произошел накануне, 1 марта. Сообщение о возгорании на улице Строительной поступило диспетчеру в 22:12.

Первый пожарный расчет прибыл через 4 минуты. К этому моменту наблюдалось пламя из окон прихожей и дым с чердака.

Возгорание локализовали в 22:20, а в 23:10 полностью ликвидировано. В тушении задействовали 9 человек и 2 единицы техники. Причины возгорания устанавливают.