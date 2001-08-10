Тихоокеанское
информационное агентство
3 Марта 2020
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12:04, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Ногликах горел частный жилой двухквартиный дом

Частный жилой двухквартиный дом потушили в Ногликах. Инцидент произошел накануне, 1 марта. Сообщение о возгорании на улице Строительной поступило диспетчеру в 22:12. 

Первый пожарный расчет прибыл через 4 минуты. К этому моменту наблюдалось пламя из окон прихожей и дым с чердака.

Возгорание локализовали в 22:20, а в 23:10 полностью ликвидировано. В тушении задействовали 9 человек и 2 единицы техники. Причины возгорания устанавливают.

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