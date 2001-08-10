Тихоокеанское
информационное агентство
3 Марта 2020
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14:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Один человек пострадал при пожаре в Углегорском районе

Возгорание в бане и хозяйственной постройке потушили в селе Краснополье Углегорского района. Происшествие случилось накануне, 1 марта, на улице Юбилейной. Сообщение об этом поступило диспетчеру в 1:56.

Первый пожарный расчет прибыл через 2 минуты. Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области, к моменту прибытия пожарного подразделения строения горели открытым пламенем на общей площади 63 кв. метра.

Возгорание локализовали в 2:49, а в 10:20 полностью ликвидировали. В тушении задействовали 6 человек и 2 единицы техники. Погибших нет, пострадал 1 человек. Причины возгорания устанавливают. 

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