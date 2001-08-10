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12:40, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
Невельчанин зарабатывал на распространении порнографии
Сотрудники регионального УМВД выявили факт незаконного распространения порнографических материалов в интернете. Об этом сообщает пресс-служба островного ведомства.
Предварительно установлено, что житель Невельского района незаконно создал и администрировал сайт, на котором размещал порнографические фотоматериалы. Также злоумышленник извлекал из этого незаконную прибыль, продавая этот контент пользователям интернета.
При обыске сотрудники полиции изъяли в квартире сахалинца компьютеры, жесткие диски и другое оборудование.
В настоящий момент по данному факту проводятся дополнительные следственные действия. Возбуждено уголовное дело.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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