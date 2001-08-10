Тихоокеанское
информационное агентство
3 Марта 2020
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12:40, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Невельчанин зарабатывал на распространении порнографии

Сотрудники регионального УМВД выявили факт незаконного распространения порнографических материалов в интернете. Об этом сообщает пресс-служба островного ведомства.

Предварительно установлено, что житель Невельского района незаконно создал и администрировал сайт, на котором размещал порнографические фотоматериалы. Также злоумышленник извлекал из этого незаконную прибыль, продавая этот контент пользователям интернета.

При обыске сотрудники полиции изъяли в квартире сахалинца компьютеры, жесткие диски и другое оборудование.

В настоящий момент по данному факту проводятся дополнительные следственные действия. Возбуждено уголовное дело.

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