Невельчанин зарабатывал на распространении порнографии

Сотрудники регионального УМВД выявили факт незаконного распространения порнографических материалов в интернете. Об этом сообщает пресс-служба островного ведомства.

Предварительно установлено, что житель Невельского района незаконно создал и администрировал сайт, на котором размещал порнографические фотоматериалы. Также злоумышленник извлекал из этого незаконную прибыль, продавая этот контент пользователям интернета.

При обыске сотрудники полиции изъяли в квартире сахалинца компьютеры, жесткие диски и другое оборудование.

В настоящий момент по данному факту проводятся дополнительные следственные действия. Возбуждено уголовное дело.