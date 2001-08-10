Мошенник с материка обманывал сахалинцев

Нижнетагильские следователи окончили расследование уголовного дела по факту мошенничества в Интернете. В совершении преступления обвиняют 25-летнего жителя Дзержинского района, который обманом похитил у граждан более 90 тысяч рублей. Среди пострадавших есть и сахалинцы.

Как сообщает пресс-группа межмуниципального управления МВД России "Нижнетагильское", установлено, что с ноября 2017 по январь 2019 года молодой человек размещал на популярных Интернет-сайтах объявления о продаже товаров, которых у него не было. Парень рассчитывал на доверчивость потенциальных покупателей.

Мнимый продавец, как правило, предлагал к продаже светосигнальные громкоговорящие установки и экшн-камеры. Позже он стал проявлять фантазию, обещая доставить строительный фен, ноутбук, наручные часы и другие товары, пользующиеся спросом. По признанию задержанного, он завел сразу несколько аккаунтов, чтобы продажи были более эффективными.

Как установили следователи, лже-продавец приобрел у незнакомца на железнодорожном вокзале несколько sim-карт, номера которых использовал специально для общения с покупателями.

Следователям потребовалось достаточно много времени, чтобы установить всех потерпевших, которые, как выяснилось, находились в разных уголках страны - от Краснодарского и Ставропольского краев, Москвы, Санкт-Петербурга до Тюменской области и Сахалина. Всего 19 человек, большая часть из которых даже не обращалась с заявлением в полицию. Люди считали, что сами «оплошали», и никто не будет заниматься таким несерьезным делом.

Но тагильские следователи смогли убедить всех пострадавших написать заявления, чтобы виновный в мошенничестве получил заслуженное наказание.

«В сборе доказательственной базы огромную помощь следователям оказали сотрудники специализированного подразделения МУ МВД России «Нижнетагильское», возможности которого позволяют отыскать виртуальные следы, ведь к моменту установления подозреваемого потерпевшие не только удалили всю переписку, но и постарались просто забыть о случившемся», - рассказывают нижнетагильские полицейские.

По данным следствия, стоимость продаваемых товаров в среднем составляла 5000 рублей, поэтому в большинстве случаев граждане соглашались на условия 100%-ой предоплаты.

Один из покупателей захотел убедиться в отправке товара, для чего попросил предоставить видеоподтверждение. Тогда парень снял и пересылал через приложение видео, как в почтовом отделении упаковывает часы. После этого вышел на улицу, достал из автомобиля подготовленную заранее абсолютно идентичную упаковку, в которой находились металлические пластины. Ее он отправил по указанному потерпевшим адресу.

В другом случае продавец экшн-камеры для подтверждения своих действий воспользовался услугами транспортной компании, занимающейся пересылкой товаров. Работнику компании он передал плотно замотанную скотчем портативную колонку, сказав, что отправляет радиодеталь. После чего переслал покупателю из Барнаула скачанное из Интернета видео отправки и накладную. Позже в ходе расследования в распоряжении следствия оказалась видео, предоставленное обманутым покупателем, сделанное им при получении товара.

Во всех случаях исход был один - после поступления денег на карту злоумышленник вносил телефоны в «черный список». На связь с покупателями он больше не выходил.

В настоящее время уголовное дело по статье «Мошенничество» направлено в суд. Обвиняемый свою вину признал и в полном объеме возместил причиненный потерпевшим материальный ущерб.