На Сахалине задержали подозреваемого в серии краж

С начала года в дежурную часть УМВД Южно-Сахалинска начали поступать заявления от потерпевших. Как рассказывали полицейским жители областной столицы, утром они выходили из своих домов и запирали входные двери, а по возвращению обнаруживали, что их имущество пропало. При этом все граждане утверждали, что признаков взлома квартиры не обнаруживали. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 500 тысяч рублей.

Правоохранители осмотрели места происшествий, опросили очевидцев и провели ряд других оперативных мероприятий. В результате стражи порядка выяснили, что к хищениям причастен 40-летний, ранее судимый житель Южно-Сахалинска. Его задержали.

Как оказалось, злоумышленник хорошо знаком с механизмами замков входных дверей. Он тщательно выбирал квартиры, которые хотел обокрасть и некоторое время наблюдал за распорядком дня потерпевших. После того, как граждане покидали свои дома, подозреваемый подбирал ключи, отпирал дверь и проникал в помещения. В основном добычей мужчины становились ювелирные изделия.

Кроме этого, при обыске злоумышленника сотрудники полиции изъяли так называемые отмычки - наборы уже изготовленных дубликатов ключей и их заготовок, а также специальные технические устройства, используемые для определения вида и секрета замка с целью дальнейшего изготовления дубликата ключа без наличия оригинала.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей. В настоящий момент сотрудниками полиции устанавливается причастность фигуранта к другим имущественным преступлениями.