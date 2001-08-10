Южносахалинка перевела аферистам 800 тысяч рублей
Накануне, 3 марта, в дежурную часть полиции Южно-Сахалинска обратилась 40-летняя жительница областного центра.
Потерпевшая рассказала, что ей на мобильный телефон позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка. Он сообщил, что была зафиксирована попытка взлома ее он-лайн кабинета в приложении мобильного банка. Чтобы защитить свои сбережения, необходимо срочно снять все средства с банковского счета и перевести на тот, который скажут.
«Вместо того, чтобы позвонить в финансовую организацию, и узнать, что с ее счетом, гражданка поверила его словам афериста и перевела неизвестным 800 тысяч рублей. Только спустя некоторое время женщина поняла, что ее обманули, тогда обратилась в полицию», - рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к этому преступлению.
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