За семь угонов осудили жителя Макарова

Макаровский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который совершил семь угонов транспортных средств.

Установлено, что подсудимый, спустя три месяца после условно-досрочного освобождения из мест лишения свободы, совершил серию угонов автомобилей. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил подсудимому наказание в виде 4 лет 5 месяцев лишения свободы.

Подсудимый взят под стражу в зале судебного заседания. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Решение суда не вступило в законную силу, сообщили ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области.