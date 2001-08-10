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10:32, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
За семь угонов осудили жителя Макарова
Макаровский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который совершил семь угонов транспортных средств.
Установлено, что подсудимый, спустя три месяца после условно-досрочного освобождения из мест лишения свободы, совершил серию угонов автомобилей. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил подсудимому наказание в виде 4 лет 5 месяцев лишения свободы.
Подсудимый взят под стражу в зале судебного заседания. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.
Решение суда не вступило в законную силу, сообщили ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области.
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