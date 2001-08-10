Тихоокеанское
информационное агентство
5 Марта 2020
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Сахалинка перевела мошенникам больше 800 тысяч рублей за несуществующую посылку с золотом
10:32, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

За семь угонов осудили жителя Макарова

Макаровский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который совершил семь угонов транспортных средств.

Установлено, что подсудимый, спустя три месяца после условно-досрочного освобождения из мест лишения свободы, совершил серию угонов автомобилей. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил подсудимому наказание в виде 4 лет 5 месяцев лишения свободы. 

Подсудимый взят под стражу в зале судебного заседания. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Решение суда не вступило в законную силу, сообщили ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области.

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