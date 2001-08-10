В Поронайске устанавливают причины возгорания авто

Сообщение о возгорании автомобиля в Поронайске поступило пожарным накануне, 4 марта, в 00:49. Об этом ТИА "Острова" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Расчет прибил на улицу Шмакова через 4 минуты. Когда пожарное подразделения приехало, наблюдалось горение машины на общей площади 4,5 кв. м.



Возгорание локализовали в 00:54, а в 1:05 полностью ликвидировали. В тушении задействовали 6 человек и 1 единицу техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают.