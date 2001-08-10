Тихоокеанское
информационное агентство
5 Марта 2020
Сегодня 21:28
66,08|73,74|52,07
Сахалинка перевела мошенникам больше 800 тысяч рублей за несуществующую посылку с золотом
11:04, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Поронайске устанавливают причины возгорания авто

Сообщение о возгорании автомобиля в Поронайске поступило пожарным накануне, 4 марта, в 00:49. Об этом ТИА "Острова" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области. 
 
Расчет прибил на улицу Шмакова через 4 минуты. Когда пожарное подразделения приехало, наблюдалось горение машины на общей площади 4,5 кв. м.

Возгорание локализовали в 00:54, а в 1:05 полностью ликвидировали. В тушении задействовали 6 человек и 1 единицу техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают.  

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?