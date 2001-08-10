Директор управляющей компании Александровска-Сахалинского заплатит штраф 150 тысяч рублей

Прокуратура Александровск-Сахалинского проверила исполнение законодательства в ООО «АСК».

Сотрудники ведомства установили, что работники аварийно-диспетчерской службы в нарушение требований трудового законодательства и Приказа Минтруда России от 09.12.2014 № 997н не в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, не были соблюдены условия их хранения.

В связи с этим директору компании внесли представление об устранении нарушений, а также возбудили административное дело по

ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ – необеспечение работников средствами индивидуальной защиты, предусматривающей штраф в размере до 150 тысяч рублей.

В итоге все нарушения ООО «АСК» устранило, сообщили в региональной прокуратуре.