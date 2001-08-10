Тихоокеанское
информационное агентство
5 Марта 2020
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Сахалинка перевела мошенникам больше 800 тысяч рублей за несуществующую посылку с золотом
16:04, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка перевела мошенникам больше 800 тысяч рублей за несуществующую посылку с золотом

Жительница Южно-Сахалинска обратилась к полицейским и сообщила, что перевела мошенникам более 800 тысяч рублей. Сообщение поступило накануне, 3 марта.

Как выяснилось, 35-летняя женщина общалась в соцсети с иностранцем. Мужчина сообщил, что является успешным бизнесменом. 

"В ходе диалога мужчина сообщил, что оправил сахалинке посылку. После чего на связь с потерпевшей стал выходить курьер. Несколько раз он сообщал, что посылку задержали на таможенном контроле и просил перечислить деньги. Курьер сообщил, что необходимо оплатить пошлину за посылку, которая не проходит таможенный контроль, так как внутри 21 кг золота в слитках и 100 тысяч долларов США наличными", - сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе областного УМВД. 

Сахалинка перевела злоумышленникам 827 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. 

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