Серийных угонщиков задержали в Южно-Сахалинске

Следователи Южно-Сахалинска завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух местных жителей. Их обвиняют в угонах и краже. Общий ущерб от их действий составил 48 тысяч рублей.

Как сообщили ТИА "Острова" в областном УМВД, 20-летний злоумышленник, будучи пьяным, заметил припаркованный в районе улицы Пограничной микроавтобус. Машина оказалась не заперта, поэтому юноша легко проник в салон, подобрал нужный ключ, запустил двигатель и уехал.

На другой день обвиняемый сговорился со своим 32-летним знакомым. Тогда они угнали еще один микроавтобус, чтобы покататься по городу.

Ещё через два дня молодой преступник украл портмоне с документами и электроинструментами из салона машины на улице Комсомольской. Этот автомобиль тоже был открыт.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.