Несуществующие квартиры сдавала жительница Корсакова

Корсаковским полицейским стали поступать заявления от местных жителей, которые хотели снять квартиру на длительный срок. Потерпевшие рассказывали, что вели переписку с некой молодой женщиной. Она пересылала им фото предлагаемого жилья и документов, удостоверяющих личность арендодателя.

Затем заявители перечисляли ей деньги за аренду без осмотра квартиры и личной встречи. После того, как деньги поступали на счет злоумышленницы, она пропадала и на связь больше не выходила.

Правоохранители установили личность злоумышленницы. Ей оказалась 27-летняя жительница Корсакова. Ранее она попадала в поле зрения полиции и привлекалась к уголовной ответственности, в том числе и за мошенничество.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального УМВД, в настоящий момент сотрудникам полиции известно об 11 фактах мошенничества, совершенного ею. Общая сумма ущерба составила 135 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.