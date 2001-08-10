Тихоокеанское
информационное агентство
6 Марта 2020
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Сахалинка перевела мошенникам больше 800 тысяч рублей за несуществующую посылку с золотом
14:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Несуществующие квартиры сдавала жительница Корсакова

Корсаковским полицейским стали поступать заявления от местных жителей, которые хотели снять квартиру на длительный срок. Потерпевшие рассказывали, что вели переписку с некой молодой женщиной. Она пересылала им фото предлагаемого жилья и документов, удостоверяющих личность арендодателя.

Затем заявители перечисляли ей деньги за аренду без осмотра квартиры и личной встречи. После того, как деньги поступали на счет злоумышленницы, она пропадала и на связь больше не выходила.

Правоохранители установили личность злоумышленницы. Ей оказалась 27-летняя жительница Корсакова. Ранее она попадала в поле зрения полиции и привлекалась к уголовной ответственности, в том числе и за мошенничество.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального УМВД, в настоящий момент сотрудникам полиции известно об 11 фактах мошенничества, совершенного ею. Общая сумма ущерба составила 135 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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