Тихоокеанское
информационное агентство
11 Марта 2020
Сегодня 14:44
72,02|81,86|36,89
Сахалинца разыскивает полиция
11:43, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пожар потушили в четырехэтажном доме Красногорска

Сообщение о том, что в жилом многоквартирном четырёхэтажном доме на улице Ушакова в Красногорске произошел пожар, поступило диспетчеру Томаринского пожарно-спасательного гарнизона 9 марта в 14:44.
 
Как сообщают ТИА "Острова" в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, пожарный расчет прибыл на момент через 5 минут. На тот момент в одной из квартир четвёртого этажа дымил оконный проём между ванной и кухней.

Возгорание локализовали в 14:53, а в 15:8 полностью ликвидировали.
 
В тушении были задействованы 2 человека и 1 единица техники.
 
Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?