Пожар потушили в четырехэтажном доме Красногорска

Сообщение о том, что в жилом многоквартирном четырёхэтажном доме на улице Ушакова в Красногорске произошел пожар, поступило диспетчеру Томаринского пожарно-спасательного гарнизона 9 марта в 14:44.

Как сообщают ТИА "Острова" в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, пожарный расчет прибыл на момент через 5 минут. На тот момент в одной из квартир четвёртого этажа дымил оконный проём между ванной и кухней.



Возгорание локализовали в 14:53, а в 15:8 полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы 2 человека и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.