Тихоокеанское
информационное агентство
11 Марта 2020
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Сахалинца разыскивает полиция
13:14, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Полиция ищет молодого сахалинца, подозреваемого в избиении девушки

Полиция ищет молодого сахалинца, подозреваемого в избиении девушки

Полиция Охи разыскивает 25-летнего сахалинца. Корней Константинович Соколовский подозревается в избиении своей сожительницы.  

Парень может находиться в Южно-Сахалинске.

Если вы можете помочь установить местонахождение Корнея Соколовского, сообщите об этом: 780-885, 744-492, WhatsApp +7 962 120-66-98.

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