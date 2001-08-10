Тихоокеанское
информационное агентство
11 Марта 2020
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Сахалинца разыскивает полиция
14:32, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинца разыскивает полиция

Сахалинца разыскивает полиция

Сахалинская полиция разыскивает 26-летнего Александра Евгеньевича Санькова. 

Молодой мужчина  - уроженец Партизанска Приморского края. Он давно живет в Южно-Сахалинске, скрывается от суда, обвиняется по статье 319 УК РФ. 

Если вы знаете, где находится Александр Саньков, сообщите об этом:
789-421, 789-648, 789-405, WhatsApp 89621206698.

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