Тихоокеанское
информационное агентство
12 Марта 2020
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15:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Людей эвакуировали из застрявшего автобуса в Долинском районе

Людей эвакуировали из застрявшего автобуса в Долинском районе

Пассажиры автобуса, который вышел из Поронайска в Южно-Сахалинск сегодня, 11 марта, в 3 часа ночи, стали заложниками непогоды. 

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе правительства Сахалинской области, в 7 км южнее села Взморье машина не смогла продолжить путь из-за заносов и застряла. В автобусе находились 45 пассажиров. На место выдвинулись дорожные службы. Вытащить машину из сугроба не удалось.

– Приняли решение эвакуировать людей во временный пункт размещения, который развернули в школе села Взморье. Отправили автобус. В 11:00 доставили людей. В медицинской помощи никто не нуждается. Всех накормили, напоили чаем. Как только позволит погода, доставим пассажиров в областной центр, – сообщил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Эдуард Ри.

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