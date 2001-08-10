Людей эвакуировали из застрявшего автобуса в Долинском районе

Пассажиры автобуса, который вышел из Поронайска в Южно-Сахалинск сегодня, 11 марта, в 3 часа ночи, стали заложниками непогоды.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе правительства Сахалинской области, в 7 км южнее села Взморье машина не смогла продолжить путь из-за заносов и застряла. В автобусе находились 45 пассажиров. На место выдвинулись дорожные службы. Вытащить машину из сугроба не удалось.

– Приняли решение эвакуировать людей во временный пункт размещения, который развернули в школе села Взморье. Отправили автобус. В 11:00 доставили людей. В медицинской помощи никто не нуждается. Всех накормили, напоили чаем. Как только позволит погода, доставим пассажиров в областной центр, – сообщил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Эдуард Ри.