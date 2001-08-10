Сотрудник букмекерской конторы из Невельска украл 200 тысяч выручки

Заявление от управляющего одной из букмекерских контор Невельска поступило в дежурную часть районного отдела полиции накануне утром, 10 марта. Сахалинец сообщил, что его сотрудник не вышел на работу, а при этом из кассы пропало более 200 рублей выручки.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном УМВД, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли и изучили записи с камер наблюдения. И, как оказалось позже, 18-летний сотрудник конторы уехал из Невельского района.

Ориентировку на злоумышленника передали всем районам полиции. Спустя несколько часов подозреваемого задержали в аэропорту Южно-Сахалинска.

Парень раскаялся и рассказал, что находился на рабочем месте, когда решил подзаработать. Взяв из кассы 100 тысяч рублей, он сделал ставку на одном из интернет-сайтов, но в итоге проиграл. Поняв, что вернуть деньги он не сможет, подозреваемый взял еще 100 тысяч рублей, вызвал такси до Южно-Сахалинска и уехал.

В областном центре невельчанин потратил наличные на развлечения, затем купил авиабилет до Владивостока, где планировал скрываться от правоохранительных органов, но улететь не успел. Часть похищенных денег у злоумышленника изъяли. Их вернут законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.