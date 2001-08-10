Деньги и сотовый похитил сахалинец из хостела в областном центре

Работник охранной службы одного из хостелов Южно-Сахалинска обратился к полицейским с заявлением о пропаже денег и мобильного телефона. Ущерб составил более 29 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 29-летний житель областного центра.

Как выяснили полицейские, мужчина около месяца проживал в хостеле. В какой-то момент у него начались финансовые трудности.

"Дождавшись ночи и убедившись, что администратор не наблюдает за его действиями, он проник в одну из комнат, похитил имущество и скрылся. Телефон он продал по низкой цене", - сообщили в пресс-службе сахалинского УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.